Hamburg

Feuer in Fernwärme-Kraftwerk in Hamburg ausgebrochen

04.05.2021, 18:49 Uhr | dpa

Im Heizkraftwerk Tiefstack in Hamburg-Billbrook ist am frühen Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet ein Förderband in Brand, auf dem Kohle in die Verbrennungsanlage befördert wird. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Menschen sind jedoch nicht in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Die Einsatzkräfte versuchen nun herauszufinden, ob und wie stark sich das Feuer in einem Kohlesilo ausgebreitet hat", sagte der Sprecher. Die Feuerwehr ist mit vier Löschzügen und diversen Sondereinsatzfahrzeugen und mehr als 100 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Es bestehe enormer Wasserbedarf, so dass auch ein Löschboot im nahe gelegenen Kanal eingesetzt wurde. "Das könnte eine sehr langwierige Geschichte werden", sagte der Sprecher. Je nachdem, wie weit sich das Feuer in dem Silo ausgebreitet hätte, könnte der Einsatz noch lange dauern. Die Anwohner wurden vor der Rauchentwicklung gewarnt.

Das Heizkraftwerk Tiefstack deckt einen Großteil des Hamburger Fernwärmebedarfs. Bereits 1917 hatten die Hamburgischen Electricitäts-Werke hier ihr erstes Großkraftwerk in Betrieb genommen. Die heutige Anlage stammt aus dem Jahr 1993. Das Heizkraftwerk ist für die Grundlast ausgelegt. Die Anlage wird derzeit noch mit Steinkohle betrieben. Bis spätestens 2030 soll in Tiefstack der Einsatz von Kohle beendet werden.