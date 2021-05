Hamburg

Hamburg Towers siegen gegen Göttingen in der Schlusssekunde

04.05.2021, 21:09 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben ihr letzten Heimspiel in der regulären Saison der Basketball-Bundesliga gewonnen. Mit 93:91 (49:40) besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Dienstagabend die BG Göttingen dank eines erfolgreichen Nahdistanzwurfes von T.J. Shorts in der Schlusssekunde. Trotz des Erfolgs bleiben die Hamburger Tabellensiebter. Shorts war mit 24 Punkten auch bester Werfer bei den Gastgebern.

Nach gutem Start hatten die Hanseaten, die erneut nur zehn Spieler im Kader hatten, bereits mit 21:12 vorn gelegen. Danach ging bei den Gastgebern der Spielrhythmus verloren. Göttingen gelangen in dieser Phase 14 Punkte in Serie, bevor die Hanseaten wieder einen Korberfolg verbuchen und sich wenig später die Führung zurückholen konnten.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Towers die Gäste vorerst deutlich auf Distanz. Gut acht Minuten vor dem Ende stand es 81:68 für das Calles-Team. Doch wie schon im ersten Durchgang kam Göttingen noch einmal zurück und ging sogar erneut in Führung. Eine Sekunde vor Abpfiff aber war es dann aber Shorts, der für die Entscheidung zu Gunsten der Towers sorgte. Zum Abschluss der Hauptrunde müssen die Towers am Sonntag noch bei Frankfurt Skyliners antreten.