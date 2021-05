Hamburg

Private Gründe: Aremu fehlt dem FC St. Pauli bis Saisonende

05.05.2021, 16:16 Uhr | dpa

Fußball-Profi Afeez Aremu steht dem Zweitligisten FC St. Pauli bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Wie der Kiezclub am Mittwoch mitteilte, wird der Mittelfeldakteur nach Absprache mit den Verantwortlichen aus privaten Gründen und mit sofortiger Wirkung vom Trainingsbetrieb freigestellt, um in seine Heimat Nigeria reisen zu können. Damit verpasst der 21-Jährige auch die verbleibenden drei Ligapartien der Kiezkicker.

"Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Vorgang, aber es gibt Situationen, in denen der Beruf ganz klar hinter familiären Angelegenheiten zurückstehen muss", erläuterte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann den Schritt, ohne weitere Details mitzuteilen.

Auch Trainer Timo Schultz brachte Verständnis für den Profi auf und wollte diesem "auch keine Steine in den Weg legen. Wir verfügen über einen breiten Kader und so bietet sich in den kommenden Spielen auch anderen Spielern die Gelegenheit, sich zu zeigen", betonte Schultz.