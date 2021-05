Inzidenz unter 100

Senatorin kündigt Aufhebung der Notbremse in Hamburg an

10.05.2021, 11:20 Uhr | dpa

Die Stadt will die Ausgangssperre aufheben. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Mehrere Tage in Folge liegt die Inzidenz in Hamburg nach den eigenen Zahlen der Stadt bereits unter dem Schwellenwert von 100. Die Bürger können sich auf Lockerungen freuen.

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Aufhebung der Corona-Notbremse in der Hansestadt ab Mittwoch angekündigt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Montag den fünften Werktag in Folge unter 100.

Schon am Freitag hatte der Senat in einer Sondersitzung über eine Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre gesprochen. Bürgermeister Peter Tschentscher hatte die Öffnungen an die Bedingung einer stabilen Inzidenz über fünf Tage geknüpft.

Auch die Schulen in der Hansestadt sollen nach Ende der Mai-Ferien wieder öffnen. Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen sollen vom 17. Mai an wieder im Wechselunterricht in die Schule dürfen, wenn die Inzidenz weiterhin unter dem Schwellenwert bleibt.