Hamburg

174 neue Corona-Infektionen: Inzidenz sinkt auf 70,3

13.05.2021, 12:31 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg im Wochenvergleich weiter gesunken. Am Donnerstag kamen 174 neue Fälle hinzu, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Das sind 4 Fälle weniger als am Mittwoch und 106 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, sank von 75,9 auf 70,3 - der neunte Rückgang in Folge. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 89,5 gelegen.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorbenen Menschen stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) um 4 auf 1530. Insgesamt haben sich in der Corona-Pandemie nach Angaben der Gesundheitsbehörde nachweislich 74 673 Hamburgerinnen und Hamburger bisher mit Sars-CoV-2 infiziert. 67 500 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen.

In den Hamburger Kliniken wurden mit Stand Mittwoch 197 Covid-19-Patienten behandelt, 2 weniger als am Dienstag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen stieg um 4 auf 81.