Hamburg

FC St. Pauli: Gute Erinnerungen an nächsten Gegner Hannover

16.05.2021, 01:18 Uhr | dpa

Im letzten Heimspiel der Saison geht es für den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga sportlich um nichts mehr. Die Hamburger empfangen am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Hannover 96. An die Niedersachsen hat das Team von Trainer Timo Schultz gute Erinnerungen. Das 3:2 im Hinspiel Mitte Januar in Hannover war damals der erste Sieg nach 13 Spielen und die Initialzündung für den Aufschwung in der zweiten Halbserie.