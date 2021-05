Hamburg

Gewitter und Starkregen erwartet

17.05.2021, 08:39 Uhr | dpa

In Hamburg und Schleswig-Holstein kann es ab Montagmittag immer wieder zu einzelnen Gewittern mit Starkregen kommen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen mitteilte, handelt es sich dabei jeweils um kleine, lokal begrenzt auftretende Gewitterzellen. Für die Ostseeküste besteht eine Warnung vor Gewitterböen der Stärke 7, über Land können die Böen etwas stärker sein und Stufe 8 erreichen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf rund 16 Grad, an den Küsten kann es auch kühler sein.