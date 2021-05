Hamburg

Udo Lindenberg-Songs stürmen zum Geburtstag Musik-Downloads

17.05.2021, 15:39 Uhr | dpa

Zum 75. Geburtstag des Kultrockers haben es vier Songs von Udo Lindenbergs Best-of-Album "Udopium - Das Beste" in die Musik-Download-Trends geschafft. Mit "Mittendrin" (sieben), "Wieder genauso" (acht), "Kompass" (14) und "Land in Sicht" (19) landen gleich vier Lieder in der Top 20 der offiziellen deutschen Top 100 Musik-Download-Trends, teilte GfK Entertainment am Montag mit.

Udo Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau (Westf.) geboren. Er begann seine Musikerlaufbahn als Schlagzeuger und wurde mit deutschen Texten zum Rockstar. Lieder wie "Andrea Doria", "Cello", "Mädchen aus Ost-Berlin", "Sonderzug nach Pankow" und "Horizont" gehören zu den Hits aus den 1970ern und 1980ern.