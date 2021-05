Hamburg

Mehrere Transporter auf Betriebshof in Flammen

19.05.2021, 05:44 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Feuer auf einem Betriebshof einer Mietwagenfirma in Hamburg. Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa/lno) Auf dem Gelände des Betriebshofes einer Mietwagenfirma in Hamburg sind mehrere Transporter in Flammen aufgegangen. Warum die Fahrzeuge in der Nacht zum Mittwoch Feuer fingen, ließ sich zunächst nicht klären, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand.