Viele Jahrgangsstufen

Schüler sollen ab Ende Mai wieder in Präsenz lernen

19.05.2021, 16:39 Uhr | dpa

Die sinkenden Corona-Zahlen in Hamburg haben bereits für Lockerungen in vielen Bereichen gesorgt. Nun können sich auch Schüler auf den Präsenzunterricht freuen – allerdings noch nicht alle.

Hamburgs Schüler sollen wegen sinkender Corona-Zahlen von Ende Mai an sukzessive wieder in voller Klassenstärke und in Präsenz unterrichtet werden. "Ab 31. Mai werden viele Jahrgangsstufen in voller Präsenz wieder jeden Tag zur Schule gehen dürfen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) dem "Hamburger Abendblatt".



Welche Schüler genau, sei noch nicht geklärt. Ein Sprecher der Schulbehörde sagte dazu: "Welche Klassenstufen konkret ab Ende Mai in den vollen Präsenzunterricht gehen können, ist noch Gegenstand von Beratungen."