Amerikanische Fliegerbombe in Hamburg entschärft

19.05.2021, 19:32 Uhr | dpa

In Hamburg wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrig entschärft. Während der Arbeiten musste eine anliegende Autobahn gesperrt werden.

Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwoch in Hamburg am Moorburger Elbdeich entschärft worden. Um 17:30 Uhr hat die Entschärfung begonnen, knapp zehn Minuten später konnte bereits Entwarnung gegeben werden, wie der NRD berichtete.



Die Autobahn 7 musste für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Strecke konnte nach der Entschärfung wieder freigegeben werden.



Die Bombe war in fünf Metern Tiefe gefunden worden. Das Gebiet ist laut Feuerwehr kaum besiedelt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

