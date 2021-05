Hamburg

Inzidenz in Hamburg sinkt weiter: 84 Corona-Neuinfektionen

23.05.2021, 12:55 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen reduzierte sich laut Gesundheitsbehörde am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 0,9 auf 39,9. Vor einer Woche hatte der Wert 53,2 betragen. Am Sonntag kamen 84 neue Corona-Infektionen hinzu. Das waren 2 weniger als am Samstag und 18 weniger als vor einer Woche. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab auf Basis einer anderen Berechnungsmethode für Hamburg einen Wert von 34,8 an - der bundesweit zweitniedrigste nach Schleswig-Holstein (31,5).

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorbenen Menschen stieg nach RKI-Angaben um zwei auf 1545. Insgesamt haben sich in der Pandemie der Gesundheitsbehörde zufolge bisher nachweislich 75.752 Hamburgerinnen und Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert. 70.200 von ihnen gelten nach RKI-Angaben als genesen.

Insgesamt 945.373 Menschen haben nach Angaben des Impfdashboards des Bundesgesundheitsministeriums in Hamburg mit Stand Samstag (8.00 Uhr) eine Corona-Schutzimpfung erhalten, 242.658 von ihnen auch bereits die Zweitimpfung. Damit liegt Hamburg im Bundesvergleich unter den 16 Ländern bei den Erstimpfungen mit Sachsen-Anhalt auf Platz 11 und bei den Zweitimpfungen mit Bayern auf Platz 13.

In Hamburgs Krankenhäusern wurden mit Stand Freitag 126 Corona-Patienten behandelt, 7 weniger als am Donnerstag. Das Divi-Intensivregister gab für Sonntag auf den Intensivstationen der Stadt 65 Corona-Patienten an, 50 von ihnen mussten invasiv beatmet werden.