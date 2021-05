Hamburg

Wiedereröffnung der Außengastronomie in Hamburg

24.05.2021, 10:23 Uhr | dpa

Die Außengastronomie in Hamburg ist auch in der zweiten Nacht nach Wiedereröffnung gut besucht worden. "Auf dem Schulterblatt im Schanzenviertel waren die Tische gestern Abend bis auf den letzten Platz voll ausgelastet", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Im Schanzenviertel zählte man den Angaben der Polizei zufolge etwa 400 Menschen in der Außengastronomie. Rund weitere 900 Menschen seien in der Spitze in Kleingruppen in den Straßen unterwegs gewesen. 142 von ihnen wurden von der Polizei überprüft. Dabei wurden 48 Verstöße gegen die Maskenpflicht und Abstandsgebote festgehalten. "Auf dem Kiez ist das Geschehen in den Straßen hingegen ruhiger geblieben", sagte der Polizeisprecher.