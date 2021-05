Hamburg

Arbeitsagentur: 7600 freie Ausbildungsstellen in Hamburg

24.05.2021, 11:13 Uhr | dpa

Es gibt in Hamburg noch 7600 freie Ausbildungsstellen zum Herbst 2021. Davon sind 4162 Lehrstellen, wie die Agentur für Arbeit am Montag mitteilte. "Die Auswahl ist vielfältig: Hamburger Unternehmen bilden in über 300 verschiedenen Berufen aus: Technik, Gesundheit, Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie oder kaufmännische Berufe", heißt es in der Mitteilung. "Alle jungen Menschen in Hamburg sollen eine gute Perspektive für ihr Leben finden und ihre Chancen in der Berufswelt nutzen können", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher in einer Video-Botschaft.