Hamburg

Comedy-Serie mit Football-Profi Edebali startet am 1. Juni

28.05.2021, 15:17 Uhr | dpa

Ein Football-Profi als Feinkost-Lieferant: Am 1. Juni startet die Comedy-Serie "Food-Balls - Fresh, Hot & Knusprig" mit dem früheren NFL-Spieler Kasim Edebali, der in der neugegründeten European League of Football (ELF) für die Hamburg Sea Devils aktiv sein wird. In 20 Folgen, die auf den Youtube-, Facebook- und Instagram-Kanälen der ELF sowie bei ran.de ausgestrahlt werden, liefert der 31-jährige Edebali Speisen für das Hamburger Fischereihafen-Restaurant aus und trifft dabei auf ebenso prominente wie exzentrische Kunden.

Gaststars sind unter anderem der Komiker Jörg Knör, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate, TV-Moderator Steven Gätjen und Marvin Willougby, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. "Ich hatte am Set wahnsinnig viel Spaß", sagte Edebali, der mit den Sea Devils am 20. Juni (15.00 Uhr/Pro Sieben Maxx) in einem Heimspiel gegen die Frankfurt Galaxy in die Saison startet. "Ich hoffe sehr, dass unsere Serie den Leuten gefällt. Aber da mache ich mir keine Sorgen."