Esberg

Damian van der Vaart eifert seinem Vater Rafael nach

29.05.2021, 11:11 Uhr | dpa

Wie der Vater, so der Sohn: Damian van der Vaart hat pünktlich zum 15. Geburtstag einen Vertrag beim dänischen Fußballverein Esbjerg fB unterschrieben, bei dem auch sein Vater gespielt hat. "Unglaublich stolz, und was für ein besonderes Geburtstagsgeschenk", schrieb der frühere niederländische Nationalspieler und Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart (38) am Freitag auf Twitter.

Im vergangenen Sommer holte der Vater laut "Hamburger Abendblatt" Damian aus Hamburg zu sich nach Dänemark. Der Vertrag seines Sohnes soll den Angaben zufolge bis Ende 2023 gehen. Vater Rafael hatte seine aktive Laufbahn 2018 bei Esbjerg beendet. Damians Mutter ist die TV-Moderatorin Sylvie Meis, die Beziehung der Eltern zerbrach.