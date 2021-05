Hamburg

Polizei Hamburg fahndet nach gefährlichem Mann

31.05.2021, 10:04 Uhr | dpa

Die Polizei in Hamburg sucht seit Sonntagabend nach einem gefährlichen und möglicherweise bewaffneten Mann. Der 54-Jährige aus dem Stadtteil Sülldorf sei psychisch erkrankt und befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, teilte die Polizei mit. Er hat demnach seine Wohnung im Stadtteil Sülldorf in unbekannte Richtung verlassen. Es wird vermutet, dass er eine Waffe dabei hat. Der Mann hat den Angaben zufolge 2005 einen 17-Jährigen am S-Bahnhof Berliner Tor getötet. Er wurde daraufhin in der Psychiatrie untergebracht und 2017 entlassen. Darüber hatten zunächst mehrere Medien berichtet.

Wer den Mann sieht, sollte ihn keinesfalls ansprechen, sondern sich sofort entfernen und erst dann die Polizei verständigen. Hinweise auf den aktuellen psychischen Zustand des 54-Jährigen hat die Polizei aus dessen Umfeld erhalten.