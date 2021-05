Hamburg

Verfahren: Wursterzeuger darf Fremdpersonal beschäftigen

31.05.2021, 13:23 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Wursthersteller ist nach Einschätzung des Finanzgerichts Hamburg kein Betrieb der Fleischwirtschaft und unterliegt deswegen nicht dem seit Januar geltenden Fremdpersonalverbot in der Branche. Das hat das Finanzgericht Hamburg in einer am Montag veröffentlichten Entscheidung festgestellt. Damit sei dem Eilantrag eines betroffenen Unternehmens weitgehend stattgegeben worden. (Aktenzeichen 4 V 33/21)

Es handele sich um ein Pilotverfahren, in dem bundesweit erstmals über einen solchen Fall verhandelt worden sei, sagte der Präsident des Finanzgerichts, Christoph Schoenfeld, der Deutschen Presse-Agentur. Den Ausschlag habe im vorliegenden Fall die Organisation der Arbeit gewesen, die anders als zum Beispiel in Schlachthöfen weitgehend automatisiert und damit weniger personalintensiv sei. "Der Workflow ist entscheidend", sagte Schoenfeld.

Als Reaktion auf massenhafte Corona-Fälle in Schlachthöfen hatten Bundestag und Bundesrat kurz vor Weihnachten ein neues Arbeitsschutzkontrollgesetz erlassen. Es verbietet bei Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch seit Jahresanfang den Einsatz von Subunternehmen. Auch Leiharbeit wird mit dem Gesetz seit April erschwert und soll in drei Jahren ganz untersagt werden.

Der Zollsenat des Gerichts entschied in einem einstweiligen Anordnungsverfahren über den Fall eines in Niedersachsen ansässigen Unternehmens, das Wurstprodukte aller Art herstellt. Das Finanzgericht Hamburg ist in Zoll- und Marktordnungsverfahren für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen zuständig.