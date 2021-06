Hamburg

73 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz weiter bei 21

05.06.2021, 12:24 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat sich am Samstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde um 73 Fälle erhöht. Das sind 34 mehr als am Freitag und fünf mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg minimal von 21,3 auf 21,5. Vor einer Woche hatte der Wert 26,2 betragen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag für Hamburg mit 17,8 an.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorbenen Menschen erhöhte sich laut RKI um einen Fall auf 1567. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie der Gesundheitsbehörde zufolge nachweislich 76.577 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert; 73.300 von ihnen gelten nach RKI-Angaben als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand vom Freitag 78 Corona-Patienten behandelt, 5 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 38 Menschen mit Covid-19, einer weniger als am Donnerstag. 22 der Intensivpatienten kamen aus Hamburg.

Bis zum Freitag erhielten 776.942 Menschen ihre Erstimpfung, 368.430 auch schon ihre zweite.