Aggressive Stimmung

400 Menschen feiern – Polizei schreitet ein

05.06.2021, 16:58 Uhr | loe, dpa

In Hamburg-Ottensen haben rund 400 Menschen auf den Straßen gefeiert. An Alkoholverbot und Hygieneregeln hielten sich nur wenige. Die Polizei stellte Wasserwerfer und einen Räumpanzer auf.

Am Freitagabend kam es im Stadtteil Hamburg-Ottensen zu einer größeren Menschenansammlung. Bei warmen Temperaturen hielten sich rund um den Alma-Wartenberg-Platz und in den umliegenden Straßen rund 400 Menschen auf. Sie beachteten weder die Abstands- noch die Maskenregeln. Auch an das Alkoholverbot hielten sich die wenigsten, so ein Sprecher der Polizei zu t-online.

Wegen der Missachtung all dieser Regeln, versuchten die Beamtinnen und Beamten die Feiernden zum Verlassen des Platzes zu bewegen. Doch die Menschen zeigten sich uneinsichtig und teils aggressiv, so der Sprecher. Nur wenige entfernten sich. Aus diesem Grund forderte die Polizei weitere Kräfte, Wasserwerfer und einen Räumpanzer an. Mithilfe der riesigen Lautsprecher konnten die Beamtinnen und Beamten Durchsagen machen und Platzverweise aussprechen.

Einige Menschen leisteten weiterhin Widerstand, andere bewarfen die Einsatzkräfte mit Glasflaschen. Es kam zu sechs Festnahmen und weiteren Identitätsklärungen vor Ort. Es sei zwar "einiges los gewesen" in der Stadt, vergleichbar mit normalen Zeiten vor der Pandemie sei die Anzahl der Menschen allerdings nicht gewesen, sagte der Sprecher.