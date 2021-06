Hamburg

Uraufführung von "Mittagsstunde" am Thalia Theater gefeiert

13.06.2021, 08:43 Uhr | dpa

Die Uraufführung des Stücks "Mittagsstunde" nach dem gleichnamigen Erfolgsroman der Husumer Autorin Dörte Hansen ist am Samstagabend im Thalia Theater in Hamburg mit viel Jubel bedacht worden. Die Inszenierung der Regisseurin Anna-Sophie Mahler findet starke Bilder für eine untergehende ländliche Welt, verbindet sie gekonnt mit viel Live-Musik und rückt, gespielt von einem durchweg tollen Ensemble, die liebenswerten Figuren in den Mittelpunkt.

Die Bar mit Namen Dorfkrug wird zum Zentrum für Erinnerungen an die Zeit, bevor die Landvermesser zur Flurbereinigung in den fiktiven Ort Brinkebüll einfielen und das Leben dort für immer veränderten. Hierher kehrt der planlos durch sein Leben treibende Ingwer Feddersen, gespielt von Thomas Niehaus, nach Jahren auf der Suche nach Neuorientierung zurück.

Als Sohn der von Cathérine Seifert gespielten Marret und eines durchreisenden Landvermessers wuchs er bei den Großeltern auf, denen Bernd Grawert und Christiane von Poelnitz in der Erinnerung eine anrührende Würde verleihen. Passend zur Figur des Ingwer, der als Hitparade auf zwei Beinen beschrieben wird, stimmt Thomas Niehaus zu Akkordeon, Gitarre und Tuba Schlager und Songs von Roland Kaiser bis Neil Young an. Ernste Momente, die von Heimatverlust und Abschied erzählen, wechseln mit humorvollen großen Show-Einlagen, in denen Björn Meyer als Schulfreund Heiko Ketelsen und die Musiker der Band "Die Barracudas" glänzen.