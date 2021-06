Hagenbecks Tierpark

Elefanten-Orakel tippt auf Frankreich-Sieg gegen Deutschland

15.06.2021, 15:43 Uhr

Die Elefantenkuh Yashoda wedelt mit der französischen Trikolore, die sie zuvor aus einem Weidenkorb gezogen hatte: Yashoda sollte während eines Pressetermins im Tierpark Hagenbeck den Ausgang des ersten EM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Frankreich vorhersagen. (Quelle: Georg Wendt/dpa)

Erstes schlechtes Omen für Jogi Löw und sein Team: Eine besondere Fußballspezialistin in Hamburg glaubt nicht an einen Sieg der DFB-Elf am Dienstag: Elefanten-Orakel "Yashoda" hat einen anderen Favoriten.

Die Elefantendame "Yashoda" im Hamburger Tierpark Hagenbeck tippt auf einen Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen die deutsche Elf beim EM-Spiel am Dienstag. Die 42 Jahre alte Leitkuh, die während der Fußball-Europameisterschaft als Orakel tätig ist, setzte auf Frankreich – sie zog am Montag die französische Flagge aus einer Box, wie der Tierpark Hagenbeck mitteilte. Die Elefantin wedelte die Fahne durch die Luft und erhielt als Belohnung eine Ananas als Leckerli.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am Dienstagabend in München ihr Auftaktspiel gegen Frankreich (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV).