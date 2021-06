Identität noch unklar

Polizei birgt Leiche aus der Elbe

22.06.2021, 08:26 Uhr | t-online

Bei einem Einsatz am westlichen Hamburger Stadtstrand musste die Polizei eine leblose Person aus der Elbe bergen. Die Indentität der Leiche muss nun noch geklärt werden.

Am Montagabend wurde die Polizei in Hamburg alarmiert, weil ein lebloser Körper in der Elbe trieb. Die Besatzung eines Motorbootes soll die Leiche im Wasser entdeckt haben, heißt es in einem Bericht der "Mopo". Polizei und Feuerwehr seien daraufhin mit mehreren Booten angerückt.

Auf Höhe des Kraftwerkes Wedel habe der Leichnam geborgen und dann am Anleger Wittenberge an Land gebracht werden können, heißt es weiter. Das Institut der Rechtsmedizin in Hamburg soll die Leiche nun identifizieren.



Ob es sich um einen 15-Jährigen handelt, der seit Freitag vermisst wird, ist noch nicht klar. Während sich zwei Freunde von ihm nach einem Badeunfall retten konnten, fehlt von ihm bisher noch jede Spur.