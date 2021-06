Hamburg

Bergner und Mecklenfeld werden neue Domkapitulare

22.06.2021, 11:32 Uhr | dpa

Der Schweriner Propst Georg Bergner (43) und der Hamburger Pfarrer Franz Mecklenfeld (67) werden am Freitag (25. Juni) im St. Mariendom in das Domkapitel des Erzbistums Hamburg aufgenommen. Den Gottesdienst leitet Weihbischof Horst Eberlein, teilte das Erzbistum am Dienstag mit.

Bergner ist seit 2018 Pfarrer in Schwerin und Dekan in der Region Mecklenburg. Mecklenfeld leitet seit 2017 die Entwicklung des Pastoralen Raums Eimsbüttel, Harvestehude und Winterhude. Das Domkapitel ist das leitende Gremium an katholischen Bischofskirchen. Es unterstützt den Bischof in der Leitung und Verwaltung des Bistums.