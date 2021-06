Hamburg

Handelskammer Hamburg: Übernahmequote fast unverändert

25.06.2021, 16:37 Uhr | dpa

Die Übernahmequote bei Auszubildenden ist nach Einschätzung der Handelskammer trotz der Corona-Pandemie nicht deutlich gesunken. Das berichtete die Kammer am Freitag auf Basis einer Umfrage unter 227 Auszubildenden aus 33 Berufen. Demnach bekam rund jeder Zweite nach der Ausbildung einen unbefristeten Vertrag. Gut jeder Fünfte habe einen befristeten Vertrag erhalten. "Die Übernahmequote blieb damit gegenüber den Vor-Corona-Jahren annähernd unverändert."

Einen deutlichen Rückgang verzeichnet die Kammer indes beim Abschluss neuer Ausbildungsverträge. Zum jetzigen Stand seien in diesem Jahr 30 Prozent weniger Verträge im Vergleich zu 2019 geschlossen worden. Insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe fehlten Fachkräfte. "Der Rückgang der Ausbildungsverträge liegt zum einen an der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Unternehmen, die gar nicht oder nur sehr bedingt ausbilden konnten", sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Malte Heyne. "Zum anderen sind durch Corona auch die Berufsorientierungsmöglichkeiten durch ausfallende Messen oder Praktika eingeschränkt."

Derzeit gibt es laut Kammer rund 1500 freie Ausbildungsplätze in Hamburg. Mit einem digitalen "Speeddating" Ende August will die Handelskammer Unternehmen und Auszubildende bei der Suche helfen. Heyne wies darauf hin, dass im Jahr 2035 rund 127.000 Fachkräfte fehlen würden. "Deshalb müssen wir auch in Krisenzeiten einen Fokus auf die Ausbildung legen und jungen Menschen attraktive und verlässliche Perspektiven eröffnen."