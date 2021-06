Hamburg

Fahrgast ohne Ticket verletzt in Hamburg Bahn-Mitarbeiter

27.06.2021, 16:53 Uhr | dpa

Ein Mann ohne Fahrschein soll am Sonntag einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn in Hamburg mit Tritten und Schlägen verletzt haben. Laut Bundespolizei wurde der Geschädigte unter anderem an der Hand verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatten zwei Kontrolleure den 24-Jährigen in einer S-Bahn der Linie 1 ohne Fahrschein erwischt. Der Ertappte wollte sich laut Bundespolizei nicht ausweisen und wurde bei Halt des Zuges im Hauptbahnhof auf den S-Bahnsteig geführt. Dabei habe der Mann flüchten wollen und um sich geschlagen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige ist der Polizei bereits wegen mehrerer Delikte bekannt.