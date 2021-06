Hamburg

Hamburger Orgelsommer 2021: Mehr als 50 Konzerte

28.06.2021, 07:43 Uhr | dpa

Auch in diesem Jahr bringen mehr als 50 Orgelkonzerte in den Hauptkirchen und im St. Marien-Dom beim Hamburger Orgelsommer den Sommer zum Klingen. Im Michel finden vom 30. Juni bis 1. September zehn Konzerte mit renommierten Konzert- und Kathedralorganisten aus Deutschland, Belgien und Österreich statt - immer mittwochs um 19.00 Uhr, teilte die St. Michaelis-Kirche mit. Werke bekannter Komponisten treten in den Dialog mit neuen Kompositionen. Breiten Raum nehmen in den Programmen auch Jubilare ein: Der 400. Todestag von J. P. Sweelinck, der 100. Todestag von Camille Saint-Saëns und der 50. Todestag von Marcel Dupré.

Neben dem Michel beteiligen sich die Hauptkirchen St. Petri, St. Nikolai, St. Katharinen, St. Jacobi sowie der katholische St. Marien-Dom. Vom 7. Juli bis 27. September gibt es beinahe täglich ein Orgelkonzert zu hören. Ein gemeinsames Konzert aller Hauptkirchenorganisten gibt es am "Tag der Orgel" am 12. September in St. Katharinen. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt 10 Euro. Mit dem Beitrag werde diese Konzertreihe unterstützt, aber auch die Kirchenmusik an den Hauptkirchen und dem Marien-Dom insgesamt.