Flucht vor Polizei

Auszubildender klaut Porsche aus Werkstatt und baut Unfall

29.06.2021, 09:31 Uhr | t-online

Eine Spritzfahrt in Hamburg endete für einen 18-jährigen Fahrer auf einer Polizeistation. Unter Alkoholeinfluss war der Mann mit einem Porsche unterwegs, den er zuvor aus einer Werkstatt gestohlen hatte.

Ein 18-Jähriger hat sich in Hamburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen Unfall gebaut – in einem gestohlenen Porsche 911. Der Jugendliche soll den Wagen in einer Werkstatt entwendet haben, in der er seine Ausbildung absolviert, teilte die Behörde mit.

Am Sonntagmorgen war den Beamten einer Streifenwagenbesatzung in Hamburg ein ohne Beleuchtung fahrender schwarzer Porsche 911 aufgefallen. Als sie Signale gaben, anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und versuchte zu fliehen. Die Verfolgung endete schnell: In einer Linkskurve in der Dürerstraße im Stadtteil Othmarschen kam der Wagen zunächst von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und rammte dann zwei geparkte Fahrzeuge.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Fahrer mit 1,81 Promille unterwegs war. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem stellten die Beamten bei der Aufnahme der Personalien des Auszubildenden fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war.

An allen drei Pkw entstand hoher Sachschaden. Der 18-Jährige wurde nach der Entnahme der Blutprobe wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern allerdings noch an.