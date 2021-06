Großeinsatz der Feuerwehr

Dachstuhl von Haus in Bönningstedt in Flammen

29.06.2021, 14:29 Uhr | t-online

An der Grenze von Hamburg und Schleswig-Holstein, in Bönningstedt, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Dachstuhlbrand fordert die 100 Helfer und sorgt für dichten Rauch.

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr in Bönningstedt bei Hamburg zu einem Dachstuhlbrand in einem Supermarkt gerufen. Als beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute bereits dichter Rauch aus dem Gebäude quoll, wurde sofort Verstärkung angefordert.

100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um das Feuer zu löschen, die meisten von ihnen sind ehrenamtliche Helfer, heißt es laut Feuerwehr. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch unklar.



Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über den Nachrichtendienst Twitter und WarnApps informiert. Fenster und Türen sollen geschlossen, Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Die Kieler Straße (Bundesstraße 4) ist zwischen Heidkampsweg und Bahnhofstraße in beiden Richtungen gesperrt.