Hamburg

Tanzen im Freien erlaubt: Alkoholverbot im Stadtpark

02.07.2021, 03:02 Uhr | dpa

Angesichts weniger Neuinfektionen treten in der Nacht zu Freitag um Mitternacht weitere Lockerungen der Hamburger Corona-Verordnung in Kraft. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind wieder Tanzveranstalten erlaubt, allerdings nur unter strengen Vorgaben. Es dürfen maximal 250 Menschen unter freiem Himmel tanzen. Sie müssen negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sein und sich registrieren. Ob tatsächlich schon an diesem Wochenende Tanzveranstaltungen stattfinden, ist nach Angaben der Bezirksämter allerdings fraglich. Es habe nur ganz wenige unverbindliche Anfragen gegeben, sagte eine Sprecherin. Möglich sei aber, dass auf einem Privatgelände getanzt werde.

Eine Verschärfung sieht die neue Verordnung auch vor: Im Stadtpark darf in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag kein Alkohol mehr getrunken und auch nicht mitgeführt werden. Hintergrund sind die Krawalle an den vergangenen Wochenenden. Die Polizei hat Kontrollen angekündigt.

Eine Erleichterung für viele Menschen dürfte die längere Gültigkeit von Corona-Tests sein. PCR-Testergebnisse können nun 72 Stunden lang vorgezeigt werden, die von Antigen-Schnelltests 48 Stunden.