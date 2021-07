Hamburg

Gemischte Bilanz nach fünf Jahren Hamburger Bürgerverträge

16.07.2021, 05:35 Uhr | dpa

Fünf Jahre nach Unterzeichnung der Bürgerverträge zur Flüchtlingsunterbringung in Hamburg ziehen die Beteiligten eine gemischte Bilanz. Nicht alle vereinbarten Maßnahmen seien umgesetzt, einzelne der elf am 19. Juli 2016 im Rathaus geschlossenen Verträge sogar gebrochen worden, bemängeln Vertreter der Volksinitiative "Hamburg für gute Integration" (HGI). Auch im rot-grünen Senat wird eingeräumt, dass noch Einiges zu tun ist.

Wichtig sei aber vor allem gewesen, "dass wir uns in einem Konsens geeinigt haben und dieses sensible Thema nicht auf dem Rücken der Geflüchteten im öffentlichen Streit ausgetragen haben", resümierten Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), damals noch als Vorsitzende der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen maßgeblich an der Einigung beteiligt.

Auch die Volksinitiative betont, dass eine Spaltung der Gesellschaft verhindert wurde. HGI-Vertrauensmann Harald Lübkert vermisst jedoch den politischen Willen zur Umsetzung einer guten Integration. "Dass Worte oder Versprechungen von Politikern oft keinen Bestand haben, ist bekannt", sagte er. "Neu für uns und schmerzlich zu erfahren ist, dass es auch für ausformulierte Verträge gilt."