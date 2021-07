Hamburg

Familie und Freunde nehmen Abschied von Esther Bejarano

18.07.2021, 02:36 Uhr | dpa

Esther Bejarano sitzt in einem Sessel in ihrer Wohnung. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Familie, Freunde und Politiker wollen heute in Hamburg bei einer Trauerfeier Abschied von der KZ-Überlebenden Esther Bejarano nehmen. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In der Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf werden nur wenige Gäste Platz finden, eine Übertragung nach draußen ist geplant. Erwartet werden unter anderem Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Bejarano war Anfang 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert worden. Dort überlebte sie nur, weil sie im Mädchenorchester des Lagers Akkordeon spielte. Sie engagierte sich jahrzehntelang gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Dafür erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen.