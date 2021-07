Aus Restaurant entwendet

Mann fährt mit gestohlenem Kühlschrank Zug

19.07.2021, 05:17 Uhr | t-online, wan

Die Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof (Archivbild). Hier stahl ein Mann einen Kühlschrank und nahm ihn mit in den Zug. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Da staunten Polizeibeamte und Bahnpersonal in Hannover nicht schlecht, als am Samstag ein Mann mit einem Kühlschrank im Arm aus dem Zug stieg. Allerdings hatten sie eine Vorwarnung erhalten.

Der 45-Jährige war am Samstagmorgen im Hamburger Hauptbahnhof in ein Schnellrestaurant marschiert und hatte, statt ein Getränk zu bestellen, gleich den ganzen Kühlschrank mit Getränken mitgenommen. Diesen trug er dann in aller Ruhe in den Zug.



Ganz unbemerkt blieb die Tat aber nicht, und die Hamburger Polizei benachrichtigte umgehend die Kollegen in Hannover. Als die Beamten den mutmaßlichen Kühlschrankdieb festnahmen, habe – so der Polizeibericht – dieser ihn als Geschenk bezeichnet. Die Kameraaufnahmen aus dem Restaurant überführten ihn allerdings.

Ganz unbekannt ist der Lette den Behörden nicht. Drei Tage vor dem Vorfall war der Mann verurteilt worden – wegen eines anderen Diebstahldelikts. Außerdem wurde er noch wegen weiterer Taten gesucht, unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Kühlschrank wurde wieder nach Hamburg geschickt. Es gibt keine Angaben, ob und wie viele Getränke während der Zugfahrt konsumiert wurden.