About You wächst weiter rasant und verbessert Marge

22.07.2021, 08:51 Uhr | dpa

Der Online-Modehändler About You blickt nach einem zuletzt guten Geschäft etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22. Es sei realistisch, beim angepeilten Umsatzplus von 40 bis 50 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro bis 1,75 Milliarden Euro die obere Grenze zu erreichen, teilte der seit kurzem an der Börse notierte Zalando-Konkurrent am Donnerstag in Hamburg mit. Im Ende Mai ausgelaufenen ersten Quartal sei der Erlös unter anderem dank der Expansion in neue Länder um zwei Drittel auf 422 Millionen Euro gestiegen. Zudem sei das zweite Quartal stark angelaufen.

Das Geschäft bleibt aber weiter defizitär, allerdings stieg der Verlust nicht so deutlich wie der Umsatz. Der um Einmaleffekte, Restrukturierungskosten und anteilsbasierte Vergütungen bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug 12,3 Millionen Euro und fiel damit rund 15 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Die operative Marge verbesserte sich von minus 4,2 auf minus 2,9 Prozent. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Konzern weiter mit einem operativen Verlust von 70 (Vorjahr: 35,5) Millionen Euro.