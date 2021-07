Frau in Winterhude verprügelt

Hamburger Polizei fahndet nach zwei Männern

26.07.2021, 20:38 Uhr | pb, t-online

Tatverdächtige in Hamburg (Polizei Hamburg): Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach zwei Männern, die eine Frau verprügelt haben. (Quelle: Polizei Hamburg)

Sie zerrten eine 30-Jährige vom Fahrrad, schlugen ihr mehrfach ins Gesicht. Jetzt hat die Polizei Hamburg Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Nach einem Jahr ohne Ergebnisse sucht die Hamburger Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach den zwei Tatverdächtigen, die im März vergangenen Jahres eine Frau in Winterhude verprügelt haben. Am 22. März war die damals 30-jährige Fahrradfahrerin gegen Mitternacht auf der Barmbeker Straße in Richtung Wiesendamm unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen wurde.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen baten die junge Frau um Hilfe, sie stoppte. Dann wurde sie laut Polizei von den Tatverdächtigen vom Rad gerissen und mehrfach ins Gesicht geschlagen.



Attacke in Hamburg: Handy und Geldbörse gestohlen

Die Täter entwendeten aus ihrer Handtasche ein Handy und eine Geldbörse. Dann flohen sie in Richtung Maria-Louisen-Straße/Sierichstraße.

Ein Jahr nach der Tat sind die Verdächtigen immer noch nicht identifiziert. Die Polizei beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:



Tatverdächtiger 1:

- Anfang 30

- osteuropäische Erscheinung

- 170 - 175 cm

- breitere Statur

- Glatze oder sehr kurze Haare

- rundliches, etwas breiteres Gesicht

- rechteckiges Tattoo auf der linken Wange

- schwarz gekleidet



Tatverdächtiger 2:



Tatverdächtiger Nummer 2 (Polizei Hamburg): Die Behörden fahnden seit einem Jahr nach dem Mann. (Quelle: Polizei Hamburg)



- Anfang 30

- 170 - 180 cm

- kurzes, dunkles Haar

- Base-Cap

- bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer Winterjacke



Die Polizei bittet um Hinweise zu den abgebildeten Personen unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jede Polizeidienststelle.