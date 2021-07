Hamburg

Mission betreut Kreuzfahrtschiff-Crews in Zirkuswagen

27.07.2021, 13:19 Uhr | dpa

Die Besatzung von in Hamburg liegenden Kreuzfahrtschiffen wird von der Seemannsmission künftig auch in einem Zirkuswagen in der Hafen-City betreut. Die "Seafarers Lounge" hat am Dienstag am Standort Baakenhöft ihren Dienst aufgenommen.

"Unser Zirkuswagen ist ein Hingucker - mit den Bullaugen, und so, wie er mit Blick auf die Elbe und direkt an der Kaikante steht", sagte der für die Lounge verantwortliche Seemannsdiakon Olaf Schröder dazu laut Mitteilung. In dem Wagen bekommen die Seeleute beispielsweise Notwendiges wie Hygieneartikel, Nudelsuppen und Kokosnuss-Wasser, können mit ihrer Familie telefonieren oder skypen und sich erholen.

Der Kauf des eigens für die Seemannsmission gebauten und mobilen Zirkuswagens aus Holz sei dank einer Spende der International Transport Workers' Federation (ITF) möglich gewesen. Der Bau habe

56.000 Euro gekostet und soll nun mindestens zehn Jahre im Einsatz im Hamburger Hafen sein, sagte Schröder.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 haben der Seemannsmission zufolge rund 30.000 Seeleute die Räumlichkeiten der Hilfsorganisation in Hamburg besucht.