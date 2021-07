Corona-Regeln missachtet

Polizei löst Swinger-Party in Hamburg auf

31.07.2021, 14:23 Uhr | t-online

In Hamburg haben Beamte der Polizei eine Party aufgelöst. In einem Wohnhaus in Stellingen hatten sich mehr als 60 Personen zu einer Swinger-Party verabredet. Auf die Abstandsregeln wurde dabei nicht geachtet.

Mit mehreren Einsatzkräften hat die Polizei in Hamburg eine Party im Stadtteil Stellingen aufgelöst. Wie die "Mopo" berichtet, hatten Anwohner gegen 23 Uhr die Polizei informiert, dass die 68 Gäste gegen die Corona-Auflagen verstoßen würden.

Beim Eintreffen der Polizei wurden die Beamten am Eingang des Wohnhauses von einer Papp-Frau in Strapsen begrüßt, heißt es. "Alle Gäste trugen zwar Masken“, so eine Sprecherin der Polizei, die Abstandsregeln seien allerdings nicht eingehalten worden.

Die Gäste der Party mussten das Haus mit Platzverweisen verlassen. Nach Berichten der "Bild" droht ihnen nun ein Bußgeld von 150 Euro pro Person. Auch der Veranstalter müsse mit einer hohen Geldstrafe rechnen, heißt es.