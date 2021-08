Hamburg

Zwei Verdächtige nach Messer-Angriff festgenommen

08.08.2021, 13:25 Uhr | dpa

Hamburg (doa/lno) - Weil sie einen Mann in Hamburg-Veddel mit einem Messer verletzt haben sollen, wird nun gegen einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen ermittelt. Zeugen hatten am Freitagmittag beobachtet, wie mehrere Männer einen 32-Jährigen angriffen und dann in Autos flüchteten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eines dieser Autos wurde wenig später von einem Streifenwagen entdeckt und der 22-jährige Fahrer vorläufig festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm das mutmaßliche Tatmesser, einen Schlagring sowie eine geringe Menge Marihuana. Zudem sei er "ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel" gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach einer kurzen Verfolgung auch der zu Fuß flüchtige 21-jährige Beifahrer vorläufig festgenommen.

Der 32 Jahre alte Verletzte wurde von einem Bekannten in ein Krankenhaus gebracht. Seine Stichverletzungen am Oberkörper und Arm waren nicht lebensgefährlich. Nun ermittelt das Landeskriminalamt die Hintergründe der Tat. Auch nach möglichen weiteren Mittätern wird gesucht.