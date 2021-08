Hamburg

Autonom fahrender Bus "Heat" fährt wieder mit Fahrgästen

09.08.2021, 14:09 Uhr | dpa

Zwei Monate vor dem Mobilitäts-Weltkongress ITS in Hamburg fährt der autonom fahrende Kleinbus "Heat" wieder mit Fahrgästen durch die Hafencity. Einer der ersten Passagiere auf der rund 1,8 Kilometer langen Teststrecke war am Montag Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Mit "Heat" wird eine neue Technologie des autonomen Fahrens in den Hamburger Straßenverkehr integriert", sagte Tschentscher. "Das ist ein starker Impuls für die Entwicklung der Mobilität von morgen." Als Alternative zum eigenen Auto sollten in Zukunft in der gesamten Stadt klimafreundliche Angebote des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung stehen.