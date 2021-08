Schwarzer Rauch über der Alster

Feuer in Hamburg-Rotherbaum ausgebrochen

10.08.2021, 11:44 Uhr | dpa

Schwarze Rauchschwaden haben in Hamburg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Während die Flammen schnell unter Kontrolle waren, zog der Rauch weiter über die Stadt.



Ein Brand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstagmorgen in der Nähe der Alster in Hamburg für Aufsehen gesorgt. In der Magdalenenstraße im Stadtteil Rotherbaum seien Baumaterialien gegen 9 Uhr an einem Haus in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Mehrere Anrufer hatten die Feuerwehr alarmiert und von einer tiefschwarzen Rauchsäule berichtet. Außerdem sollten Flammen in einem Haus vom Erdgeschoss bis zum Dach schlagen, hieß es.



Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Nachlöscharbeiten nach einem Feuer in Hamburg-Rotherbaum. Baumaterial vor dem Haus hatte gebrannt. (Quelle: Christian Charisius/dpa)



Beim Eintreffen der Löschzüge der Berufsfeuerwachen Rotherbaum und Innenstadt, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Eimsbüttel und Stellingen brannten Baumaterial und Bitumenbahnen vor dem Haus.



Aufgrund der Hitzentwicklung waren Scheiben des Gebäudes zersprungen und die Flammen konnte in das Haus schlagen. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde bei der zweistündigen Einsatz niemand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.