Hamburg

Amelie Deuflhard bleibt bis 2027 Kampnagel-Intendantin

10.08.2021, 12:06 Uhr | dpa

Amelie Deuflhard (61) bleibt bis 2027 Intendantin auf Kampnagel. Der Aufsichtsrat habe die Verlängerung des Vertrages um weitere fünf Jahre einstimmig beschlossen, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mit. Der Vertrag von Kerstin Evert, Leiterin des K3–Zentrums für Choreografie/Tanzplan Hamburg, wurde bis 2028 verlängert.

"Es ist schön zu wissen, dass mit Amelie Deuflhard und Kerstin Evert zwei ausgesprochen starke Persönlichkeiten die Kulturstadt Hamburg weiter fördern, inspirieren und beleben werden", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Deuflhard leiste mit ihrem engagierten Einsatz für die freien Künste einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Vielfalt in Hamburg. Dank der hochkarätigen Programmgestaltung bringe sie zusammen mit ihrem Team Kampnagel immer wieder auch international ins Gespräch und wurde bereits vielfach ausgezeichnet.

Deuflhard betonte, dass sie in den kommenden Jahren Kampnagel noch mehr für unterschiedliche Akteurinnen und Akteure der Gesellschaft öffnen "und mit ihnen die großen globalen Themen künstlerisch und diskursiv verhandeln" wolle. Geboren 1959 in Stuttgart, leitet Deuflhard seit 2007 die Kulturfabrik Kampnagel. Die ehemalige Maschinenfabrik in Hamburg-Winterhude ist eines der größten deutschen Produktionshäuser für zeitgenössische darstellende Kunst.