Hamburg

GDL: Auch um Hannover werden "nur wenige Züge fahren"

10.08.2021, 13:36 Uhr | dpa

Der ab Dienstagabend geplante Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dürfte auch rund um den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Hannover zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr führen. Man werde sich bemühen, dass die anderen Bahnunternehmen "einigermaßen ihren Betrieb aufrechterhalten können", hieß es am Nachmittag aus der Leitung des GDL-Bezirks Nord in Hamburg. Für das Angebot der Deutschen Bahn in der Region gelte aber: "Wir gehen davon aus, dass nur wenige Züge fahren - bei der S-Bahn und bei den Regionalzügen wie auch im Fernverkehr."

Wo genau der Ausstand welche Auswirkungen zeigen werde, sei noch nicht im Einzelnen absehbar. "Aber wir haben mit Sicherheit eine hohe Beteiligung aus allen Bereichen. Auch die Kolleginnen und Kollegen bei DB Netz und bei DB Station und Service sind arg unzufrieden." Der Arbeitskampf könnte wegen fehlenden Personals etwa in Bahnhöfen oder im Verkehrsmanagement indirekt ebenso Folgen für Wettbewerber haben.

Im Güterverkehr ruft die GDL bereits von Dienstagabend (19.00 Uhr) an zum Streik auf. Am frühen Mittwochmorgen sollen ab 2.00 Uhr dann bundesweite Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur folgen, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky - diese dauerten voraussichtlich bis Freitagmorgen, 2.00 Uhr. Eine überwiegende Mehrheit der teilnehmenden GDL-Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung für den Ausstand ausgesprochen.

Hannover ist im überregionalen Zugverkehr ein zentrales Drehkreuz sowohl für die Ost-West- als auch für die Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland. Bei früheren Bahnstreiks war es um die niedersächsische Landeshauptstadt mehrfach zu starken Beeinträchtigungen gekommen.