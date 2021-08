Hamburg

Jugendlicher bei Streit in Hamburg mit Messer verletzt

12.08.2021, 05:33 Uhr | dpa

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit einer weiteren Person in Hamburg-Altona mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums Hamburg kam es am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit zwischen den beiden Männern. "Vermutlich kannten sich die zwei", teilte er weiter mit. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht.