Hamburg

Hin und weg: Impfen für Kurzentschlossene und Fußballfans

12.08.2021, 05:49 Uhr | dpa

Mit besonderen Aktionen für Kurzentschlossene und Fußballfans soll die Impfquote in Hamburg weiter nach oben getrieben werden. Ab sofort könnten sich Impfwillige im Zentralen Impfzentrum terminlos mit der nur ein Mal notwendigen Impfung mit dem Mittel des Herstellers Johnson & Johnsen vor Corona schützen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Kurswechsel, denn eigentlich waren bis zu der Ende des Monats geplanten Schließung des Zentrums in den Messehallen nur noch Zweitimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna vorgesehen. Helfrich sprach von einer neuen "Zündstufe".

Und auch die Fans des HSV und FC St. Pauli sollen die Ärmel hochkrempeln: Am kommenden Sonntag, zwei Tage nach dem Stadtderby der Zweitligisten, können sie sich am Ort des Geschehens, im Millerntor-Stadion, impfen lassen. Gewinner dieser dritten Halbzeit sei in jedem Fall die Impfquote, sagte Helfrich. Wer sich am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr dort impfen lasse, erhalte zudem einen Rabatt-Gutschein für den St. Pauli-Fanshop.

"Über die Unterstützung des FC St. Pauli freuen wir uns sehr", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Durch die große Fangemeinschaft und gute Vernetzung wollen wir noch mehr Menschen erreichen." Mit jeder Impfung werde die Rückkehr zur Normalität möglicher. "Und unabhängig vom fußballerischen Ergebnis ist schon jetzt klar: Beim Impfen gibt es nur Gewinner!"

Die Kiez-Kicker betrachteten eine Impfung als "solidarischen Beitrag für die gesamte Gesellschaft", sagte Pauli-Präsident Oke Göttlich. Jeder habe die Wahl, sich nicht impfen zu lassen, "aber dadurch nicht das Recht, anderen Schritte in eine neue Normalität zu erschweren".

Bei den mobilen Impfaktionen der vergangenen Tage in den Bezirken habe sich gezeigt, dass viele Menschen nach den zu Ende gegangenen Ferien schnell einen vollständigen Impfschutz haben wollen, bei dem eine Testpflicht zum Beispiel in der Innengastronomie oder bei Veranstaltungen entfällt, sagte Helfrich. Und bei dem Mittel von Johnson & Johnson gelte man bereits am 15. Tag nach dem einmaligen Piks als vollständig geimpft. Das Angebot im Impfzentrum richte sich jedoch nur an Volljährige.

Bereits ab 16 Jahren, dann aber mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten, kann man sich am Sonntag im Millerntor-Stadion impfen lassen. Dort wird laut Behörde neben dem Vakzin von Johnson & Johnson auch der mRNA-Impfstoff von Biontech angeboten.