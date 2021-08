Hamburg

Motorrad prallt gegen Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

14.08.2021, 11:27 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Hamburg-Wilhelmsburg auf seiner Maschine gegen ein Auto geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 35 Jahre alte Autofahrer blieb hingegen unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Motorradfahrer war den Angaben zufolge am Freitagabend von der Kornweide auf die B75 aufgefahren. Beim Einfädeln prallte er demnach mit seinem Motorrad gegen die Seite eines Autos. Die B75 war in Fahrtrichtung Norden ungefähr drei Stunden lang gesperrt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Unfall berichtet.