Hamburg

Mann stürzt aus erstem Stock eines Wohnhauses

15.08.2021, 14:14 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alter Mann ist aus bisher ungeklärter Ursache aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Harburg gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlug der Mann am Samstagabend auf den Gehweg auf und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der 26-Jährige sei noch nicht befragt worden. Er sei nicht Mieter der Wohnung, aus der er stürzte.