Streit eskaliert

Person nach Messerattacke wohl schwer verletzt

16.08.2021, 10:16 Uhr | t-online

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes befördern eine Person in einen Krankenwagen: Das Opfer musste zunächst in einer Wohnung behandelt werden. (Quelle: Blaulicht News)

Offenbar ist es in Hamburg erneut zu einer Messerattacke gekommen. Dabei soll eine Person schwer verletzt worden sein. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Im Hamburger Stadtteil Hausbruch ist am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr eine Person bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Offenbar war zuvor ein Streit in einer Wohnung an der Cuxhavener Straße eskaliert.

Ein Notarzt behandelte das Opfer zunächst mehrere Minuten am Tatort, erst danach konnte die verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.