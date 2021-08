Hamburg

So viele neue Betriebe in Hamburg wie seit 2008 nicht mehr

16.08.2021, 15:09 Uhr | dpa

In Hamburg sind in der ersten Jahreshälfte so viele Betriebsgründungen angemeldet worden wie seit 13 Jahren nicht mehr. Insgesamt wurden im Zeitraum Januar bis Juni in der Hansestadt 2721 Betriebe gegründet, 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistikamt Nord am Montag in Hamburg mit. Ähnlich viele (2808) habe es zuletzt im ersten Halbjahr 2008 gegeben.

Als einen Grund für den Anstieg geben die Statistiker Nachholeffekte an, nachdem die durch die Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen immer weiter zurückgenommen worden seien. Die Zahl der Betriebsaufgaben stieg ebenfalls, und zwar binnen Jahresfrist um 14 Prozent - doch die Gründungen übersteigen die Aufgaben um 1695. Je 1000 Einwohner gab es in Hamburg 1,4 Betriebsgründungen, wobei der Wert zwischen 0,7 im Bezirk Bergedorf und 3,3 in Hamburg-Mitte schwankt.