Hamburg

Erste evakuierte Afghanen sollen am Mittwoch ankommen

18.08.2021, 08:59 Uhr | dpa

Die ersten aus Kabul evakuierten afghanischen Ortskräfte werden am Mittwochnachmittag in Hamburg erwartet. Nach aktuellem Stand handele es sich um 17 Personen, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Hamburg am Mittwochmorgen. Noch seien sie aber am Frankfurter Flughafen. Hier landete am frühen Morgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten. Am Vormittag sollen die 17 Ortskräfte mit dem Bus Hamburg erreichen. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatte Hamburg angeboten, mindestens 200 Menschen aus dem Land aufzunehmen.