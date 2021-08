Hamburg

U3: Busse statt Bahnen an Wochenenden im August

19.08.2021, 06:37 Uhr | dpa

Auf der Strecke der U3 in Hamburg kommt es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August zu Einschränkungen. Von Freitag (20. August, 21.30 Uhr) bis Sonntag (22. August, Betriebsschluss), sowie von Freitag (27. August, 21.30 Uhr) bis Sonntag (29. August, Betriebsschluss) ist die U3 zwischen den Haltestellen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt in beiden Richtungen gesperrt, wie die Hochbahn mitteilte. Grund hierfür sei die Erneuerung von zwei Weichen in Wandsbek-Gartenstadt. Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich - je nach Verkehrslage - um bis zu 20 Minuten verlängern.